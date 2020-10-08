Столичный ночной клуб временно закрыли за несоблюдение санитарных правил

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Столичный ночной клуб "1930" временно закрыт в связи с несоблюдением правил санитарной безопасности, сообщает пресс-служба московского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что 3 октября в закрытом помещении заведения находились более 350 человек.

"При таком массовом скоплении посетителей в клубе нет ни условий для естественного проветривания, ни рециркуляторов закрытого типа для обеззараживания воздуха в присутствии посетителей", – подчеркнули в столичном управлении Роспотребнадзора.

Также в клубе не проводилась регулярная уборка и дезинфекция помещений. Обработка контактных поверхностей не осуществлялась, заявили в ведомстве.

В столичном управлении Роспотребнадзора заключили, что созданные условия способствуют распространению коронавирусной инфекции среди гостей и персонала. Также они создают угрозу жизни и здоровья людей, отметили в ведомстве.

В связи с этим были составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП. Помещения были опечатаны. На ночной клуб может быть наложен штраф от 200 до 500 тысяч рублей или же его деятельность может быть приостановлена по решению суда, сообщили в московском управлении Роспотребнадзора.

Ранее в столице проводились проверки по соблюдению масочного режима в магазинах. В них обнаружили 73 нарушителей масочного режима. Они были привлечены к административной ответственности.