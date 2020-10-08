Более 70 нарушителей масочного режима выявили в ходе утренних рейдов в магазинах столицы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В московских магазинах 8 октября проводились рейды по соблюдению масочного режима. Специалисты выявили 73 нарушителя, сообщил начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.

"В местах массового пребывания граждан проводятся регулярные проверки по соблюдению масочного режима. 8 октября в различных магазинах – продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах – к административной ответственности были привлечены 73 человека", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Клочков добавил, что нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Уточняется, что проверки проводились в 17 магазинах, среди которых – супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео".

Ранее о 53 административных протоколах за нарушение масочного режима в торговых центрах столицы сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота. Рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

Также московские власти сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением масочного режима.