Более 70 нарушителей масочного режима выявили в ходе утренних рейдов в магазинах столицы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В московских магазинах 8 октября проводились рейды по соблюдению масочного режима. Специалисты выявили 73 нарушителя, сообщил начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.
"В местах массового пребывания граждан проводятся регулярные проверки по соблюдению масочного режима. 8 октября в различных магазинах – продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах – к административной ответственности были привлечены 73 человека", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Клочков добавил, что нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.
Уточняется, что проверки проводились в 17 магазинах, среди которых – супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео".
Ранее о 53 административных протоколах за нарушение масочного режима в торговых центрах столицы сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота. Рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".
Также московские власти сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением масочного режима.
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