Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:57

Более 70 нарушителей масочного режима выявили в ходе утренних рейдов в магазинах столицы

общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В московских магазинах 8 октября проводились рейды по соблюдению масочного режима. Специалисты выявили 73 нарушителя, сообщил начальник участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по району Орехово-Борисово Южное Москвы Юрий Клочков.

"В местах массового пребывания граждан проводятся регулярные проверки по соблюдению масочного режима. 8 октября в различных магазинах – продуктовых, бытовой техники, а также мебельных магазинах – к административной ответственности были привлечены 73 человека", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Клочков добавил, что нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Уточняется, что проверки проводились в 17 магазинах, среди которых – супермаркеты Billa, "Перекресток", "Пятерочка", а также магазины бытовой техники и электроники "М.Видео".

Ранее о 53 административных протоколах за нарушение масочного режима в торговых центрах столицы сообщил начальник отдела участковых уполномоченных полиции ОМВД РФ по Донскому району Москвы Виталий Голота. Рейды проходили в ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

Также московские власти сообщили, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице связан с несоблюдением масочного режима.

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на матче "Спартака" и "Зенита"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать