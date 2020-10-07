Соблюдение масочного режима является условием выживания экономики Москвы – заммэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова заявила, что соблюдение масочного режима является одним из условий выживания столичной экономики. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия-24".

По словам представителя мэрии, использование средств индивидуальной защиты, а также снижение социальной активности (в том числе среди людей старшего возраста) уже является не только вопросом этикета.

"Я сказала бы даже, что это безусловное условие для того, чтобы московская экономика выжила в сложившийся ситуации", – подчеркнула Ракова.

За последние сутки в Москве выявили 3 229 новых случаев коронавируса. Вместе с тем были госпитализированы 1 035 пациентов. Общий показатель госпитализаций в текущую неделю на 13% превысил количество таких случаев на минувшей неделе.

Сергей Собянин ответил на самые актуальные вопросы горожан в связи с частичными ограничениями, введенными в столице. Градоначальник объяснил, кого касаются меры, принимаемые властями, а также назвал порядок работы учреждений Москвы.

