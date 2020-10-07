Врач рассказала, что делать при появлении симптомов ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При появлении первых симптомов ОРВИ – кашля, высокой температуры, потери обоняния – необходимо как можно скорее сдавать тест на коронавирус. Такое мнение озвучила заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

При этом она отметила, что людям, которые заболели коронавирусом, необходимо отслеживать уровень насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни.

Она отметила, что иногда гипоксия начинается бессимптомно, поэтому лучше купить пульсоксиметр – прибор, измеряющий сатурацию (насыщение крови кислородом).

"Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией", – когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом сначала хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии – необходимо ехать в больницу", - рассказала Гольцман РИА Новости.

По ее словам, при слабо выраженных симптомах COVID-19 нужно лечиться также, как при гриппе. Врач посоветовала соблюдать покой и побольше пить.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, от чего может зависеть продолжительность иммунитета к коронавирусу. По мнению специалиста, на это влияет форма, в которой проходило заболевание.

Также заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала фактор, ослабляющий иммунитет к коронавирусной инфекции. По данным специалиста, речь идет о переохлаждении. Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле. Кроме того, не стоит забывать об остальных мерах профилактики.