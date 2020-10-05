Переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу

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Исследования ученых в США показали, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что пока исследователи не могут оценить эффективность такого иммунитета. Также отмечается, что пока нет научных данных о появлении антител к коронавирусу у переболевших гриппом.

В пресс-службе сослались на исследования, согласно которым человек с антителами IgG к коронавирусу все равно может быть переносчиком инфекции в течение короткого времени.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что наличие положительного теста на антитела не дает никаких преимуществ – средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что в России приступили к разработке препарата для лечения людей с тяжелым течением коронавируса на основе плазмы крови уже перенесших заболевание.

Он отметил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры.