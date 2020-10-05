Переболевшие ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Исследования ученых в США показали, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что пока исследователи не могут оценить эффективность такого иммунитета. Также отмечается, что пока нет научных данных о появлении антител к коронавирусу у переболевших гриппом.
В пресс-службе сослались на исследования, согласно которым человек с антителами IgG к коронавирусу все равно может быть переносчиком инфекции в течение короткого времени.
Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что наличие положительного теста на антитела не дает никаких преимуществ – средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться абсолютно все.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что в России приступили к разработке препарата для лечения людей с тяжелым течением коронавируса на основе плазмы крови уже перенесших заболевание.
Он отметил, что россияне смогут избежать прихода второй волны коронавируса, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры.
Ракова: в Москве утвердили новый подход к лечению ковида в стационарах
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: