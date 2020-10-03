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Общество

03 октября, 16:43

Вирусолог рассказал, когда ждать новый всплеск коронавируса в России

безопасность город общество

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский предположил, что следующий всплеск коронавируса в России будет слабее, чем весной и осенью 2020 года.

"Насчет тяжелых случаев говорить не буду, но прироста взрывного не будет", – цитирует вирусолога Ura.ru. По прогнозам эксперта, следующий резкий рост заболеваемости стоит ждать весной следующего года.

Аграновский полагает, что спад не будет быстрым. "За год будет существенное ослабление этой истории. И биологически, и информационно. Может, к лету", – рассказал вирусолог.

За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 680 случаев зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве за последние сутки выявили 2 884 новых случая коронавируса. Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по профилактике коронавируса. Нарушения масочного режима обнаружили в одном из московских фитнес-клубов. Теперь заведению грозит штраф.

В Москве проходят ежедневные рейды на наличие масок и перчаток

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