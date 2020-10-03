В России выявили 9 859 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из этого числа 2 680 (27,2%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве специалисты диагностировали 2 884 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 358, в Московской области – 259, в Ростовской области – 219, в Нижегородской области – 199.

На Воронежскую область пришлось 177 новых случаев, на Кемеровскую область – 168, на Свердловскую область – 165, на Архангельскую область – 160, на Ставропольский край и ХМАО – по 153, на саратовскую область – 135, на Ямало-Ненецкий АО – 134, на Ульяновскую область – 129, на Волгоградскую область – 124.

В Удмуртской республике выявлено 118 новых случаев COVID-19, в Красноярском крае – 113, в Оренбургской и Самарской областях – по 111, в Краснодарском крае – 106, в Алтайском крае – 103, в Республике Коми – 99, в Крыму, Томской и Омской областях – по 98, в Иркутской области – 97, в Мурманской и Пензенской областях – по 96.

На Республику Саха (Якутия) пришлось 93 новых случая, на Тюменскую область – 91, на Республику Алтай и Забайкальский край – по 87, Пермский край – 86, Республику Дагестан – 85, Республику Бурятия – 84.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 204 502 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Чеченской республике, Московской области, Ненецком автономном округе, Чувашской Республике.

За последние сутки по всей стране подтверждено 174 летальных случаев. В Москве скончались 32 пациента. За весь период в России умерло 21 251 человек.

По выздоровлении в России за тот же период наблюдений выписали 5 563 человека. В столице инфекцию победили 1 069 пациентов. За весь период выписано по выздоровлению по России – 975 859 человек.

В Оперативном штабе напомнили, что переболевшие коронавирусом могут сдать плазму.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте.

