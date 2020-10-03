Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще 1 069 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087", – сообщила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого необходимо обратиться по номеру телефона 8 (495) 870-45-16.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.

По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Она подчеркнула, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объеме.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте.

