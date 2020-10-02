В Кремле оценили вероятность жестких ограничений из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не обсуждается введение жестких ограничений в России из-за распространения коронавируса.
"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется. Если говорить о самих цифрах, то да, к сожалению, они растут достаточно быстро, это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", – отметил он.
Песков также добавил, что штаб во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой продолжает работать, в регионах принимаются соответствующие меры.
С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.
В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
В России за сутки выявили 9 412 случаев COVID-19
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