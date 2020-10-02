В России выявили 9 412 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За последние сутки в России подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве специалисты диагностировали 2 704 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 302, в Московской области – 244, в Ростовской области – 209, в Нижегородской области – 191.

В Воронежской области зафиксировали 173 новых случая, в Кемеровской области – 167, в Свердловской области – 169, в Ханты-Мансийском автономном округе – 153, в Ставропольском крае – 149.

На Архангельскую область приходятся 147 новых случаев, на Ямало-Ненецкий автономный округ – 133, на Саратовскую область – 129, на Ульяновскую область – 128, на Волгоградскую область – 119.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста (0,3%) зафиксированы в Московской области, Чувашской Республике, Тульской области и Чеченской Республике.

За последние сутки по всей стране подтверждено 186 летальных случаев. В Москве скончались 28 пациентов.

По выздоровлении в России за тот же период наблюдений выписали 6 054 человека. В столице инфекцию победили 1 157 пациентов. В Оперативном штабе напомнили, что переболевшие коронавирусом могут сдать плазму.