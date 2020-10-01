В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 28 пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что у всех скончавшихся была зафиксирована пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в столице составило 5 282 человека.

В Оперштабе добавили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызывать врача. Там также призвали беречь себя и окружающих.

За последние сутки в России подтвердили 8 945 новых случаев коронавируса. При этом в 2 426 случаях не было клинических проявлений болезни.

В Москве инфекцию смогли побороть еще 1 211 пациентов. Всего от COVID-19 в городе выздоровел 249 861 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве число заболевших коронавирусом в ближайшее время может приблизиться к 3 тысячам человек в сутки. При этом градоначальник отметил, что столица обеспечена коечным фондом для пациентов с COVID-19.