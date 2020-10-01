Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 1 211 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что всего в городе от COVID-19 выздоровел 249 861 человек. Сообщается, что для подтверждения отсутствия заболевания специалисты проводят специальные исследования. Также соответствующие рекомендации во время выписки получают пациенты, которые должны оставаться под наблюдением.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого им необходимо иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Кроме того, донорами могут стать лица в возрасте от 18 до 55 лет.

По всем вопросам касательно донорства плазмы можно обратиться по номеру телефона +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

За последние сутки в Москве скончались 24 пациента после заболевания коронавирусом. У всех умерших подтвердили диагноз "пневмония". Всего в столице в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 5 254 человека.

Согласно последним данным, всего в России от коронавируса выздоровели 958 257 человек. 20 722 пациента скончались после заболевания COVID-19. Всего на территории РФ за все время пандемии коронавирус обнаружили у 1 176 286 человек.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, столичный мэр Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.