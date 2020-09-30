В Москве скончались 24 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 24 пациента с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известно, что всем умершим пациентам был поставлен диагноз "пневмония". На данный момент общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 5 254 человека.
В Оперштабе подчеркнули, что при любых симптомах ОРВИ стоит остаться дома и вызвать врача.
За последние сутки в России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса. При этом на столицу пришлось 2 308 случаев COVID-19.
Таким образом, темп прироста новых случаев коронавируса в Москве за 2 недели составил 0,49%. За минувшие сутки в больницы поступили 840 пациентов.
Ранее вирусолог рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев подчеркнул, что при заболевании не следует заниматься самолечением.
В России выявили 8 481 новый случай коронавируса
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