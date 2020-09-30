В России подтвердили 8 481 новый случай коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в России зафиксировали 8 481 случай новой коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб. Из них 2 170 не имели клинических проявлений болезни.

COVID-19 обнаружили в 84 регионах России. На Москву пришлось 2 308 случаев, на Санкт-Петербург – 276, на Московскую область – 222, на Ростовскую область – 198, Нижегородскую область – 175, Воронежскую область – 162, Кемеровскую область – 156, Свердловскую область – 149, Ставропольский край – 148, Ханты-Мансийский АО – 141, Архангельскую область – 131, Ямало-Ненецкий АО – 129, Ульяновскую область – 122, Удмуртию и Красноярский край – по 114, Самарскую область – 110, Оренбургскую область – 107, Волгоградскую – 106, Саратовскую область – 105.

В Краснодарском крае зарегистрировали 99 случаев, в Пензенской области и Алтайском крае – по 95, в Коми – 91, в Омской области – 90, в Томской области – 89, в Мурманской, Иркутской областях и Крыму – по 87, в Республике Саха (Якутия) – 85, в Дагестане – 82, в Забайкальском крае – 81, в Пермском крае – 80, в Тюменской области – 78, в Новосибирской области – 77, в Кировской области – 75, в Ленинградской области и Карачаево-Черкесии – по 74, в Челябинской области и Приморском крае – по 73.

На Хабаровский край пришлось 72 случая, на Бурятию – 67, Белгородскую область – 66, Калмыкию – 65, Орловскую область – 62, Ивановскую, Ярославскую, Калининградскую области и Республику Алтай – по 54, на Тверскую область – 53, Калужскую и Курскую области – по 52, Кабардино-Балкарию – 50, Новгородскую область – 49, Брянскую, Вологодскую области и Ингушетию – по 48, Владимирскую, Рязанскую область и Тамбовскую области – по 43, Башкирию, Тыву и Хакасию – по 42.

В Астраханской и Сахалинской областях выявили по 41 новому случаю, в Липецкой области – 40, в Костромской области и Карелии – по 39, в Мордовии – 38, в Курганской области – 35, в Тульской, Псковской областях, Северной Осетии и Магаданской области – по 34, в Амурской области – 32, в Адыгее – 29, Чувашии – 27, Татарстане и Камчатском крае – по 25, в Республике Марий Эл – 24, в Севастополе – 23, в Смоленской области – 17, в Еврейской АО – 16, Чечне – 4 и Ненецком АО – 2.

Всего в России зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается на Чукотке, в Чечне, в Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

Летальных случаев за последние 24 часа зафиксировано 177. За весь период пандемии в России скончались 20 722 человека. Побороли болезнь за сутки 5 858 человек, всего выздоровели 958 257 человек.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что Москва идет в мировом тренде и в городе фиксируется рост новых пациентов с COVID-19.

По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.