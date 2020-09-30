Вирусолог рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главной ошибкой заболевших коронавирусом руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал самолечение. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", – отметил Зуев, добавив, что при первых симптомах заболевания необходимо сразу вызывать врача. При этом важно находиться дома.

При этом переболевшие COVID-19 должны носить маски для защиты органов дыхания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты.

В России за последние сутки в России зафиксировали 8 481 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается на Чукотке, в Чечне, в Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.

