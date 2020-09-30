Вирусолог рассказал о главной ошибке заболевших коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Главной ошибкой заболевших коронавирусом руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал самолечение. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", – отметил Зуев, добавив, что при первых симптомах заболевания необходимо сразу вызывать врача. При этом важно находиться дома.
При этом переболевшие COVID-19 должны носить маски для защиты органов дыхания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал россиян внимательнее относиться к собственному здоровью и соблюдать меры индивидуальной защиты.
В России за последние сутки в России зафиксировали 8 481 случай новой коронавирусной инфекции. Всего в стране зарегистрировано 1 176 286 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается на Чукотке, в Чечне, в Московской области, Чувашии, Смоленской, Тульской областях и Татарстане.
Москва 24 рассказала, в каких странах снова ввели ограничения из-за COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: