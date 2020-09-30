Переболевшие коронавирусом должны носить маски – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией должны носить маски для защиты органов дыхания, сообщила в интервью телеканалу НТВ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Главный вопрос сегодняшнего дня: как долго сохраняется иммунитет, насколько он стойкий. Сегодня защищать органы дыхания должны все – и переболевшие, и непереболевшие", – отметила Попова.

В Москве создан запас средств индивидуальной защиты на три месяца. Это более 68 миллионов предметов, включая маски, перчатки, защитные костюмы, очки, респираторы, бахилы, средства дезинфекции и другие изделия.

Резерв создан на базе логистического комплекса на площадке технополиса "Москва". Еженедельно столичным медикам поставляют около 5,5 миллиона единиц СИЗ.

С 1 октября в столичном транспорте можно будет купить защитную маску за 5 рублей. В Дептрансе напомнили горожанам, что ношение масок и перчаток в транспорте является обязательным.

Роспотребнадзор рекомендовал контролерам кинотеатров в Москве как можно чаще проверять наличие защитных масок у посетителей в зрительных залах.