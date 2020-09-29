Кинотеатрам Москвы рекомендовали проверять наличие масок у зрителей каждые 10 минут

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Контролерам кинотеатров в Москве необходимо как можно чаще проверять наличие защитных масок у посетителей в зрительных залах. Соответствующие рекомендации дал Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

Глава столичного управления ведомства Елена Андреева считает, что контролировать использование масок по назначению необходимо каждые 10–15 минут во время сеанса.

"Когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей", – отметила Андреева.

Она добавила, что в случае, если посетитель окажется без маски, то контролер должен будет попросить ее надеть, а в случае отказа – предложить человеку выйти из зала.

Ранее стало известно, что на территории РФ запретят запирать двери во время мероприятий в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях. Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.