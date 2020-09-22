Медиаэкран установят над главным входом ТЦ в составе ТПУ "Некрасовка"

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный торговый центр появится в составе ТПУ "Некрасовка". Над центральным входом разместят большой медиаэкран, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание украсят плавными фасадами с металлическими кассетами и витражами с ламелями светлого оттенка. Часть облицовочных панелей выполнят "под дерево".

Внутри трехэтажного комплекса разместят магазины, зону фуд-корта, рестораны, кафе, кинотеатр и подземную автостоянку. Общая площадь здания составит порядка 58 тысяч квадратных метров.

Территорию вокруг комплекса благоустроят. С двух сторон здания организуют прогулочную зону. Перед одним из входов поставят качели и лавочки. На свободной от застройки территории высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось о планах построить на территории ТПУ "Некрасовка" крупный спортивный комплекс. В нем обустроят крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта.

Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО, зона воркаута и шахматный клуб.