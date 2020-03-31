На Некрасовской линии метро откроются шесть ТПУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Некрасовской линии метро откроются шесть транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Новые ТПУ возведут на станциях метро "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Нижегородская". На базе последней построен крупнейший транспортно-пересадочный узел "Рязанская".

"Пересадки между четырьмя видами транспорта – метро, МЦК, МЖД и наземным транспортом – станут комфортными для пассажиров", – добавил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

27 марта Сергей Собянин открыл Некрасовскую линию метрополитена и примыкающий к ней участок Большой кольцевой линии. Пассажирам стали доступны шесть станций: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная" и "Лефортово".

Некрасовская линия метро обеспечит быстрым и комфортным городским транспортом один миллион человек – жителей московских районов Нижегородского, Рязанского, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомского, Некрасовка, Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберец и других близлежащих городов Московской области. В среднем пассажиры могут экономить на дороге до 30 минут в день.

Линия протяженностью 22,3 километра с 10 станциями проходит от района Лефортово через станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов и "Нижегородская" в начале Рязанского проспекта, далее – вдоль Рязанского проспекта за МКАД в районы Жулебино, Косино-Ухтомский и Некрасовка.

При строительстве новой линии было применено множество новейших технологий метростроения. Главной особенностью стало сооружение двухпутного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Косино" до станции "Нижегородская".

