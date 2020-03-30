Согласован проект дома в Некрасовке для программы "Мой адрес"

16:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Для программы "Мой адрес" согласован проект строительства дома в районе Некрасовка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
"Дом будет возводиться в рамках программы "Мой адрес" – это проект, по которому в разных районах Москвы и Подмосковья возводятся жилые комплексы под ипотеку, субсидируемую государством. Данный объект реализуется с полной отделкой под ключ, где квартиры сразу готовы для проживания", – пояснил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
Четырехсекционное здание возведут в районе Некрасовка, квартале 17. В доме будет 223 квартиры, в числе которых будут однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры.
В подземной части здания оборудуют узел учета тепла, индивидуальный тепловой пункт, насосные и другие технические помещения. На первом этаже в жилой части появятся вестибюли, лифты, комнаты дежурного.
Дворовую территорию озеленят и благоустроят. Там оборудуют детские площадки и пространство для отдыха взрослых. Для жителей организуют парковочное пространство, где смогут оставить свой автомобиль также маломобильные люди.
Вблизи объекта располагается станция метро "Некрасовка", остановки общественного транспорта, детские сады, школы, кафе, магазины и другая инфраструктура.
Ранее сообщалось, что в нынешнем году в Некрасовке откроют центр социального обслуживания и еще один детский сад на 350 мест, который разместится по адресу улица Вертолетчиков, дом 1а.
Также в районе ведется проектирование еще четырех детских садов и трех школ. Эти учебные заведения планируют построить в 2021–2022 годах. В районе предполагается ремонт четвертого филиала городской поликлиники № 23.
Кроме того, планируется комплексно благоустроить 81 дворовую территорию и реконструировать очистные сооружения дождевой канализации СНТ "Зеленая зона".
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