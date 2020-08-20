Спорткомплекс с экстрим-парком построят на территории ТПУ "Некрасовка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Соответствующее разрешение на строительство выдано, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

"Здание возведут за счет городского бюджета. Срок действия разрешения на строительство – до декабря 2022 года", – отметил Олег Антосенко.

Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской в районе Некрасовка. В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб. Кроме этого, в спорткомплексе предусмотрена площадка для ВМХ и сдачи норм ГТО и зона воркаута.

Комплекс будет комфортным для маломобильных людей. Территорию вокруг него облагородят: высадят деревья, кустарники, установят скамьи и урны, а также создадут проезды и тротуары. На цокольном этаже организуют парковку на 142 машино-места.

Комплекс в районе будет доступен не только профессионалам–спортсменам, но и местным жителям.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности социальных объектов. К проверкам спортивного комплекса в Некрасовке на всех стадиях будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые выполнят лабораторно-инструментальные исследования", – заключил Антосенко.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется построить более 400 объектов социальной инфраструктуры в рамках программы реновации. Это будут здания для школ, детских садов, поликлиник, спортивных учреждений и соцслужб.