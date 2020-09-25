В кинотеатрах России с 1 января запретят запирать двери залов

19:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На территории РФ запретят запирать двери во время мероприятий в культурно-просветительских и зрелищных учреждениях. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации.
"В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ", – передает выдержку из документа Агентство "Москва".
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
Согласно тому же постановлению, детские досуговые центры теперь нельзя размещать на цокольных и подвальных этажах. Исключение составляют случаи, когда это предусмотрено планом.
В целях безопасности документом устанавливаются новые правила размещения помещений для отдыха или оздоровления детей в мансардах. Согласно нововведениям, это запрещено, если помещение не имеет определенной степени огнестойкости.
Ранее сообщалось, что кинотеатры в России не планируют повышать цены на билеты из-за пандемии коронавируса. В одной из сетей подчеркнули, что приоритетом остается возвращение зрителей в залы.
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