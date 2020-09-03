Роспотребнадзор опроверг ограничения по заполняемости театральных залов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор указал на отсутствие в его рекомендациях ограничений по заполняемости театральных залов, сообщает Агентство "Москва".
Речь идет о рекомендациях по проведению профилактических мероприятий в целях избежать распространения COVID-19 при проведении деятельности театров и концертных организаций.
Ранее СМИ со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову сообщили, что с середины сентября возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить с 50 до 70%.
Столичные театры возобновили работу с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Власти Москвы разрешили открыться учреждениям, у которых имеется не более трех тысяч посадочных мест. Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу выходит только половина билетов.
В августе свои двери для посетителей открыли и кинотеатры. В залах соблюдена безопасная дистанция. По словам экспертов, шахматная рассадка в залах позволяет продавать в два раза меньше билетов.
Столичные театры готовятся возобновить работу
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