Роспотребнадзор опроверг ограничения по заполняемости театральных залов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор указал на отсутствие в его рекомендациях ограничений по заполняемости театральных залов, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о рекомендациях по проведению профилактических мероприятий в целях избежать распространения COVID-19 при проведении деятельности театров и концертных организаций.

Ранее СМИ со ссылкой на замминистра культуры РФ Аллу Манилову сообщили, что с середины сентября возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить с 50 до 70%.

Столичные театры возобновили работу с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Власти Москвы разрешили открыться учреждениям, у которых имеется не более трех тысяч посадочных мест. Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу выходит только половина билетов.

В августе свои двери для посетителей открыли и кинотеатры. В залах соблюдена безопасная дистанция. По словам экспертов, шахматная рассадка в залах позволяет продавать в два раза меньше билетов.

