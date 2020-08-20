Дети могут посещать театры при соблюдении ими рекомендаций Роспотребнадзора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора дети и подростки могут посещать театры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

Отмечается, что меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должны соблюдаться театрами и концертными организациями при проведении мероприятий для всех возрастных групп, в том числе для детей и молодежи.

Большинство театров России имеют в репертуаре детские постановки, объясняет министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Эти пояснения очень важны для всего профессионального сообщества, так как их могут использовать в работе все театры при соответствующих нормативно-правовых актах в своем субъекте РФ с учетом эпидемиологической обстановки. Спектакли для детей и юношества представлены не только в специализированных учреждениях культуры, но и в репертуаре большинства театров России", – подчеркнула министр.

Кроме этого, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей, установленный ранее правилами санитарных норм, не распространяется на различные организации культуры.

"Эти санитарные правила распространяются на организации, осуществляющие образовательную деятельность, уход и присмотр за детьми, социальные службы для детей, спортивные организации для детей, организации отдыха и оздоровления, реабилитационные центры и другие", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что столичные театры готовы принимать зрителей после полугодового перерыва. Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу пошла только половина билетов. При их покупке членам одной семьи надо указывать, что они родственники, иначе занять места рядом будет невозможно.