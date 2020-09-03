Заполняемость залов в театрах будет увеличена до 70% с середины сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театральные залы можно будет заполнять до 70% с середины сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра культуры РФ Аллу Манилову.

Она напомнила, что сейчас во всех театральных залах максимальная заполняемость может быть на 50%. По ее словам, министерство культуры договорилось с санитарными службами увеличить ее до 70%, сохраняя при этом масочно-перчаточный режим.

Столичные театры возобновили работу с 1 августа при заполняемости не более чем на 50%. Власти Москвы разрешили открыться учреждениям, у которых имеется не более трех тысяч посадочных мест. Для соблюдения зрителями социальной дистанции на продажу выходит только половина билетов.

В августе свои двери для посетителей открыли и кинотеатры. В залах соблюдена социальная дистанция. По словам экспертов, шахматная рассадка в залах позволяет продавать в два раза меньше билетов.

