Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы откроются 1 августа в рамках нового этапа снятия ограничений. Об этом написал Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%", – сообщил мэр.

С 1 августа свою работу также возобновляют кружки и секции программы "Московское долголетие". Занятия разрешат проводить только на открытом воздухе.

В середине июня в столичных театрах вновь начали проводить репетиции. Собянин отмечал, что столичные власти оказывают поддержку театрам на фоне пандемии коронавируса, в том числе учреждения получают финансовую помощь.

Также мэр объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве с 13 июля. С этого дня к прежней работе вернутся образовательные учреждения, спортивные, музыкальные и художественные школы, детские лагеря. Также снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа.

При этом в городе по-прежнему приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, поскольку в этом случае невозможно обеспечить соблюдение дистанции. По этой же причине запрещено проведение публичных мероприятий.

Собянин подчеркнул, что все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, которые были ранее установлены Роспотребнадзором. Мэр подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации открытие ряда учреждений может быть перенесено.

