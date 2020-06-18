Депутат Мосгордумы Герасимов рассказал о новых формах взаимодействия театров и зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что столичные театры разработали новые способы взаимодействия со зрителями через интернет и социальные сети. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он рассказал, что театры постоянно для горожан в интернете показывают спектакли, которые собирают десятки тысяч просмотров. Однако депутат отметил, что любой актер ждет открытия учреждения, чтобы напрямую контактировать со зрительным залом.

По его мнению, поддержать театры можно будет с помощью покупки билетов с открытой датой, как только они появятся в продаже. Депутат добавил, что в любом случае всем театрам придется восстанавливать свой наработанный репертуар.

Он добавил, что также многие театры возобновят актерские тренинги, чтобы после длительного отсутствия артисты могли вернуть себе "чувство сцены".

Накануне Сергей Собянин посетил театр Олега Табакова, который возобновил репетиции. Мэр города рассказал, что до конца года театры планируют представить зрителям около 60 премьер.

Спектакли и другие мероприятия театров отменили с 17 марта из-за распространения коронавируса. Культурные учреждения перешли на дистанционный формат работы. Ежегодная акция "Ночь театров" в этом году также прошла онлайн. Ее зрителями стали свыше 143 тысяч человек.

