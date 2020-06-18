Депутат Мосгордумы Герасимов рассказал о новых формах взаимодействия театров и зрителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что столичные театры разработали новые способы взаимодействия со зрителями через интернет и социальные сети. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Он рассказал, что театры постоянно для горожан в интернете показывают спектакли, которые собирают десятки тысяч просмотров. Однако депутат отметил, что любой актер ждет открытия учреждения, чтобы напрямую контактировать со зрительным залом.
По его мнению, поддержать театры можно будет с помощью покупки билетов с открытой датой, как только они появятся в продаже. Депутат добавил, что в любом случае всем театрам придется восстанавливать свой наработанный репертуар.
Он добавил, что также многие театры возобновят актерские тренинги, чтобы после длительного отсутствия артисты могли вернуть себе "чувство сцены".
Накануне Сергей Собянин посетил театр Олега Табакова, который возобновил репетиции. Мэр города рассказал, что до конца года театры планируют представить зрителям около 60 премьер.
Спектакли и другие мероприятия театров отменили с 17 марта из-за распространения коронавируса. Культурные учреждения перешли на дистанционный формат работы. Ежегодная акция "Ночь театров" в этом году также прошла онлайн. Ее зрителями стали свыше 143 тысяч человек.
"Интервью": Александр Кибовский – о работе культурных учреждений столицы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: