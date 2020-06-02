Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля", – заявил Чернышенко.
Он подчеркнул, что в кинотеатрах будет соблюдена особая рассадка посетителей в целях безопасности, также все зрители и сотрудники должны будут использовать перчатки и маски. Вице-премьер добавил, что театры и концертные залы планируют открыть осенью.
Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров по возобновлению работы. В местах общего пользования кинотеатры должны обеспечить места для обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.
В перерывах между сеансами, которые должны составлять не менее 30 минут, сотрудникам необходимо проветривать помещения и проводить уборку с дезинфицирующими средствами. При рассадке в залах должна быть обеспечена дистанция в один метр между зрителями.
В ведомстве рекомендовали организациям также осуществлять продажу билетов и продукции кинобаров преимущественно бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов с едой. При покупке у кассиров продукции рекомендовано использовать оплату с помощью банковских карт и смартфонов.
Кинотеатры смогут открыться после всех трех этапов снятия ограничений – Попова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: