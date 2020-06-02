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Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Что касается кино и особенно театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности. Кинотеатры смогут уже заработать в середине июля", – заявил Чернышенко.

Он подчеркнул, что в кинотеатрах будет соблюдена особая рассадка посетителей в целях безопасности, также все зрители и сотрудники должны будут использовать перчатки и маски. Вице-премьер добавил, что театры и концертные залы планируют открыть осенью.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кинотеатров по возобновлению работы. В местах общего пользования кинотеатры должны обеспечить места для обработки рук антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

В перерывах между сеансами, которые должны составлять не менее 30 минут, сотрудникам необходимо проветривать помещения и проводить уборку с дезинфицирующими средствами. При рассадке в залах должна быть обеспечена дистанция в один метр между зрителями.

В ведомстве рекомендовали организациям также осуществлять продажу билетов и продукции кинобаров преимущественно бесконтактным способом, в том числе с помощью автоматов с едой. При покупке у кассиров продукции рекомендовано использовать оплату с помощью банковских карт и смартфонов.

