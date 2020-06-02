"Сначала люди пойдут на комедии": как будут работать кинотеатры и какие премьеры нас ждут

В Москве стартовал второй этап снятия ограничений. Возобновили работу магазины непродовольственных товаров, гипермаркеты, открылись парки и велопрокат.
Российские кинотеатры заработают после снятия третьего этапа ограничений. Финальная дата открытия кинозалов будет определена исходя из эпидемиологической обстановки. Рассказываем, как изменится работа кинотеатров этим летом и какие премьеры уже заждались своих зрителей.
Кино по-новому
Роспотребнадзор уже разработал специальные рекомендации для работы кинотеатров после пандемии. Теперь во время сеансов зрителей будут рассаживать на безопасное друг от друга расстояние в один-полтора метра, а все сотрудники и посетители должны будут использовать перчатки и маски. Исключение в рассадке сделают только для членов семей и людей, проживающих вместе. Санитарная дистанция также должна соблюдаться между столами кинобаров и сидячими местами в фойе.
В целях предотвращения скопления большого количества людей перерывы между сеансами увеличатся, а сами залы будут проветривать и обрабатывать дезинфицирующими средствами (включая ручки и поверхности кресел). В местах общего пользования также появятся антисептики или дезинфицирующие салфетки. Посетителям будет рекомендовано покупать билеты и продукцию кинобаров бесконтактным способом с помощью банковских карт и смартфонов.
Ранее Минкульт совместно с ведущими киносетями уже отправил в Роспотребнадзор письмо с просьбой открыть кинотеатры и своими предложениями о правилах безопасности. Многие кинотеатры на данный момент готовы заработать с учетом этих требований. "Безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом, и мы готовы обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для работы кинотеатров. Часть рекомендаций в кинотеатрах уже реализована", – прокомментировали Москве 24 в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО".
Что будут смотреть зрители после открытия кинотеатров
По мнению председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, для того чтобы люди вернулись в кинозалы, им необходим "хороший повод в виде довода". То есть большое зрелищное кино на большом экране, которое оправдает поход в кинотеатр.
Березин считает, что в первую очередь людей потянет на экшен-фильмы или большие комедии. "Комедии – из разряда тех фильмов, которые надо смотреть в кинотеатре, потому что смеяться надо вместе. Сидя дома, люди обычно мало смеются над комедиями", – рассказал Березин в диалоге с Москвой 24. С ним отчасти согласен и киновед Александр Шпагин.
"Шпагин отмечает, что будут выпущены и артхаусные картины, которые пройдут на специальных артхаусных показах или рано утром, или поздно ночью для определенной аудитории. Эта аудитория тоже есть, и она изголодалась", – прокомментировал Шпагин Москве 24.
Какие премьеры мы увидим позже запланированного
В связи с пандемией у нас образовались целые списки перенесенных и отложенных кинопремьер. Например, планировался выход российского фильма "Стрельцов" о восходящей звезде советского футбола. По словам киноведов, это должен был быть большой, национальный проект, который в итоге перенесли.
Премьеры многих картин были отложены на полгода и даже год. Диснеевский "Мулан" планировали выпустить 26 марта, но из-за пандемии он выйдет 24 июля. На полгода были отложены "Джеймс Бонд" и марвеловский боевик "Черная вдова". Теперь их покажут не раньше ноября. А премьера очередного "Форсажа" сместилась на целый год вперед, зрители увидят ее только в апреле 2021 года.
По мнению Олега Березина, не так легко передвинуть большой проект, потому что для каждой премьеры необходимо выбрать "вкусное" для зрителя время.
Березин отмечает, что хождение в кино у зрителей носит колебательный характер. Например, в сентябре люди ходят в кино меньше, потому что у детей начинается учеба, школы. Летом почему-то более востребованы зарубежные фильмы, а под Новый год в кинотеатрах ажиотаж на все фильмы. Этим летом кинотеатры будут готовы показать как новинки, которые стоят в графике релизов, так и недавние хиты прошлых лет.
"Выйдет то, что поднакопилось с прошлых фестивалей, но не вышло по разным причинам, – считает киновед Александр Шпагин. – Знаю, что выйдет очень неплохая картина "Клятва" про жертвенный подвиг врача психбольницы, который спасал сумасшедших людей от немцев во времена оккупации. По духу она немножко советская, но в хорошем смысле. Это история, основанная на реальных событиях".
Среди других интересных картин Шпагин отметил работу Павла Костомарова "Эпидемия", которая была представлена на Московском международном фестивале. Удивительно, но события в фильме будто предугадали ситуацию с коронавирусом. "Там все очень похоже: Москва умирает от вируса, и все бегут спасаться в Подмосковье. Все сделано очень реалистично, очень убедительно. Эта ситуация пробуждает в людях самые худшие, самые низменные чувства, и это в том числе размышление о нашей реальности. Тираноборческий пафос картину несколько портит, но все же это штучный товар и интересная работа", – отметил Шпагин.
Одни кинокритики говорят, что после длительного перерыва люди пересмотрят свое отношение к походам в кино. Другие считают, что народ изголодался. И после открытия кинозалы очень быстро заполнятся зрителями. Но вероятность того, что мы полностью перейдем в онлайн-кинотеатры, пока невысока. Если в первые недели пандемии на онлайн-платформах наблюдался всплеск интереса к фильмам, трансляциям и сериалам, то сейчас он пошел на спад. "Думаю, людям понадобится месяц на раскачку, чтобы начать ходить в кино в прежнем режиме, – считает киновед Шпагин. – Я здесь не согласен с теми, кто говорит, что это изменит все наше сознание. Да ничего не изменит, уверен".
Как будут работать кинотеатры после открытия