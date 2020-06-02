"Сначала люди пойдут на комедии": как будут работать кинотеатры и какие премьеры нас ждут

В Москве стартовал второй этап снятия ограничений. Возобновили работу магазины непродовольственных товаров, гипермаркеты, открылись парки и велопрокат.

Российские кинотеатры заработают после снятия третьего этапа ограничений. Финальная дата открытия кинозалов будет определена исходя из эпидемиологической обстановки. Рассказываем, как изменится работа кинотеатров этим летом и какие премьеры уже заждались своих зрителей.



Кино по-новому

Роспотребнадзор уже разработал специальные рекомендации для работы кинотеатров после пандемии. Теперь во время сеансов зрителей будут рассаживать на безопасное друг от друга расстояние в один-полтора метра, а все сотрудники и посетители должны будут использовать перчатки и маски. Исключение в рассадке сделают только для членов семей и людей, проживающих вместе. Санитарная дистанция также должна соблюдаться между столами кинобаров и сидячими местами в фойе.

В целях предотвращения скопления большого количества людей перерывы между сеансами увеличатся, а сами залы будут проветривать и обрабатывать дезинфицирующими средствами (включая ручки и поверхности кресел). В местах общего пользования также появятся антисептики или дезинфицирующие салфетки. Посетителям будет рекомендовано покупать билеты и продукцию кинобаров бесконтактным способом с помощью банковских карт и смартфонов.

Ранее Минкульт совместно с ведущими киносетями уже отправил в Роспотребнадзор письмо с просьбой открыть кинотеатры и своими предложениями о правилах безопасности. Многие кинотеатры на данный момент готовы заработать с учетом этих требований. "Безопасность зрителей всегда является нашим приоритетом, и мы готовы обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для работы кинотеатров. Часть рекомендаций в кинотеатрах уже реализована", – прокомментировали Москве 24 в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО".





пресс-служба сети кинотеатров "КАРО" У нас достаточно давно действует система бесконтактного прохода в залы, которая избавляет от необходимости распечатывать билеты или общаться с сотрудниками кинотеатра. И билеты, и продукцию кинобара можно приобрести онлайн заранее. Также мы рады, что в списке рекомендаций учтены пожелания индустрии – в частности относительно рассадки, которая позволяет семьям и парам сидеть вместе.

Что будут смотреть зрители после открытия кинотеатров

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

По мнению председателя совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олега Березина, для того чтобы люди вернулись в кинозалы, им необходим "хороший повод в виде довода". То есть большое зрелищное кино на большом экране, которое оправдает поход в кинотеатр.





Олег Березин председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Учитывая, что последние 2-3 месяца нам говорили, как вредно и опасно выходить на улицу, понадобится время, чтобы зрителям рассказать, что ходить в кино не только полезно, но и безопасно. Нужен аргумент, чтобы зритель встал и сказал: "Я иду в кино".

Березин считает, что в первую очередь людей потянет на экшен-фильмы или большие комедии. "Комедии – из разряда тех фильмов, которые надо смотреть в кинотеатре, потому что смеяться надо вместе. Сидя дома, люди обычно мало смеются над комедиями", – рассказал Березин в диалоге с Москвой 24. С ним отчасти согласен и киновед Александр Шпагин.





Александр Шпагин киновед После снятия ограничений люди пойдут на жанры с наибольшим спросом. В первую очередь это комедии. На втором месте по популярности – фильмы на военную тематику, особенно военные "стрелялки", боевики. На третьем месте – обычные боевики. А дальше – как пойдет.

"Шпагин отмечает, что будут выпущены и артхаусные картины, которые пройдут на специальных артхаусных показах или рано утром, или поздно ночью для определенной аудитории. Эта аудитория тоже есть, и она изголодалась", – прокомментировал Шпагин Москве 24.

Какие премьеры мы увидим позже запланированного

Фильм "Стрельцов". Фото: Централ Партнершип

В связи с пандемией у нас образовались целые списки перенесенных и отложенных кинопремьер. Например, планировался выход российского фильма "Стрельцов" о восходящей звезде советского футбола. По словам киноведов, это должен был быть большой, национальный проект, который в итоге перенесли.

Премьеры многих картин были отложены на полгода и даже год. Диснеевский "Мулан" планировали выпустить 26 марта, но из-за пандемии он выйдет 24 июля. На полгода были отложены "Джеймс Бонд" и марвеловский боевик "Черная вдова". Теперь их покажут не раньше ноября. А премьера очередного "Форсажа" сместилась на целый год вперед, зрители увидят ее только в апреле 2021 года.



Фильм "Не время умирать". Фото: Universal Pictures Russia

По мнению Олега Березина, не так легко передвинуть большой проект, потому что для каждой премьеры необходимо выбрать "вкусное" для зрителя время.





Олег Березин председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Фильм не может встать через неделю после другого крупного проекта. У зрителя есть ритм посещения, они не могут каждую неделю ходить смотреть по блокбастеру. В среднем человек ходит раз в 2-3 недели (те, кто ходит постоянно). Поэтому, чтобы проект встал хорошо, нужно на 3 недели отстать от конкурента.

Березин отмечает, что хождение в кино у зрителей носит колебательный характер. Например, в сентябре люди ходят в кино меньше, потому что у детей начинается учеба, школы. Летом почему-то более востребованы зарубежные фильмы, а под Новый год в кинотеатрах ажиотаж на все фильмы. Этим летом кинотеатры будут готовы показать как новинки, которые стоят в графике релизов, так и недавние хиты прошлых лет.



Фильм "Мулан". Фото: "Дисней Студиос"

"Выйдет то, что поднакопилось с прошлых фестивалей, но не вышло по разным причинам, – считает киновед Александр Шпагин. – Знаю, что выйдет очень неплохая картина "Клятва" про жертвенный подвиг врача психбольницы, который спасал сумасшедших людей от немцев во времена оккупации. По духу она немножко советская, но в хорошем смысле. Это история, основанная на реальных событиях".

Среди других интересных картин Шпагин отметил работу Павла Костомарова "Эпидемия", которая была представлена на Московском международном фестивале. Удивительно, но события в фильме будто предугадали ситуацию с коронавирусом. "Там все очень похоже: Москва умирает от вируса, и все бегут спасаться в Подмосковье. Все сделано очень реалистично, очень убедительно. Эта ситуация пробуждает в людях самые худшие, самые низменные чувства, и это в том числе размышление о нашей реальности. Тираноборческий пафос картину несколько портит, но все же это штучный товар и интересная работа", – отметил Шпагин.

Одни кинокритики говорят, что после длительного перерыва люди пересмотрят свое отношение к походам в кино. Другие считают, что народ изголодался. И после открытия кинозалы очень быстро заполнятся зрителями. Но вероятность того, что мы полностью перейдем в онлайн-кинотеатры, пока невысока. Если в первые недели пандемии на онлайн-платформах наблюдался всплеск интереса к фильмам, трансляциям и сериалам, то сейчас он пошел на спад. "Думаю, людям понадобится месяц на раскачку, чтобы начать ходить в кино в прежнем режиме, – считает киновед Шпагин. – Я здесь не согласен с теми, кто говорит, что это изменит все наше сознание. Да ничего не изменит, уверен".

