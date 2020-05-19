Кинотеатры обсуждают идею выпускать брендированные фильмами маски

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал Москве 24 о том, что сейчас обсуждается идея введения для посетителей сеансов защитных масок, на которых будут изображены герои фильмов.

"Если нужно будет дать маску, чтобы зритель прошел, то, я думаю, кинотеатры найдут способ: например, продавая билет, вручать специальную маску для просмотра фильма. Тем более сейчас обсуждается одна из тем – производство масок брендированных, например, фильмом", – сказал он.





Олег Березин председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Фильмы могут быть нерусскими, а маски – русскими. Это как условно продают ведра для попкорна, брендированные каким-то фильмом. И если мы окажемся в ситуации, что в кино ходить можно, но надо носить маску, то, я думаю, как один из вариантов такую идею возьмут себе.

В то же время он высказал опасения, что если третий этап снятия ограничительных мер будет длиться все лето, то кинотеатры в лучшем случае заработают в сентябре. К этому времени, по словам Березина, "люди уже могут забыть, что такое кинотеатры".

Ранее Ассоциация направила в Роспотребнадзор проект рекомендаций для кинотеатров по профилактике коронавирусной инфекции (документ есть в распоряжении Москвы 24), в котором, в частности, предлагается осуществлять контроль билетов при входе в зал бесконтактными способами, требовать от гостей и сотрудников соблюдения социальной дистанции, во избежание скопления людей пропускать зрителей на сеанс не менее чем за 15 минут до показа.

Кроме того, предлагается установить время начала сеансов с разницей не менее 15 минут для кинотеатров с общим количеством залов не более шести и не менее десяти минут – с семью и более залами, соблюдать правила обработки каждые два часа всех контактных поверхностей.



В одном зале предлагается установить интервалы между сеансами не менее 30 минут, чтобы успеть хорошо проветрить зал и провести уборку с дезинфекцией.



Предполагается также продавать билеты таким образом, чтобы при рассадке учитывалось соблюдение норм социальной дистанции. При этом ограничения не собираются распространять на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе.

Также среди норм – требовать воздержаться от посещения кинотеатра при наличии симптомов общего недомогания, характерных для гриппа и ОРВИ.

Ранее сообщалось, что российские кинотеатры смогут заработать после всех трех этапов смягчения ограничений. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Кроме того, Роспотребназдор подготовил и рекомендации для работников киноиндустрии. В списке – обязательное тестирование участников как минимум за двое суток, запрет шведского стола и повсеместная дезинфекция. Съемку массовых сцен рекомендовано перенести на период после пандемии коронавируса, в масках на площадке должны быть все, кроме актеров.

Илона Соболева, Наталья Чепрукова