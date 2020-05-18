Попова рассказала, от чего будет зависеть смягчение режима самоизоляции в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обсуждать смягчение режима самоизоляции можно после статистики, показывающей влияние майских праздников на распространение коронавирусной инфекции. Об этом Попова рассказала во время интервью каналу "Россия 24".

"Сейчас мы будем видеть результаты майских праздников и сможем ответить на вопрос: "Когда?", – поделилась руководитель ведомства.

Ограничительные меры в Москве были продлены до 31 мая. Они распространяются на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей. Кроме того, с 12 мая в столице возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.

Продолжает работать и система разрешений на передвижение по городу, которая была введена с 15 апреля. Пропуска нужны для поездок на личных машинах и общественном транспорте.

Согласно последним данным, в 81 регионе России выявлено 8 926 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. На столицу пришлось 3 238 новых случаев, в Московской области – 921, в Санкт-Петербурге – 425. Всего в РФ зафиксировано 290 678 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Ранее в Дептрансе напомнили автомобилистам о возможности обжалования штрафов онлайн.