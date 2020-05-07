Рабочие пропуска автоматически продлят в столице

16:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об автоматическом продлении ранее оформленных рабочих пропусков до 31 мая. Информация появилась на персональном сайте градоначальника.
"Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт", – написал мэр.
При этом Собянин уточнил, что порядок оформления иных типов пропусков останется без изменений. То есть на личные цели можно оформить не более двух кодов в календарную неделю, а для поездок в медучреждения или по волонтерским делам сохранится механизм с возможностью ежедневного продления.
Для получения цифрового пропуска необходимо посетить сайт nedoma.mos.ru, либо оформить с помощью СМС на номер 7377 или по телефону горячей линии +7 (495) 777-77-77.
В обращении на персональном сайте мэра также регламентировано, каким образом будут продлевать или обменивать проездные билеты. Компенсация будет зависеть от того, совершил ли владелец документа более 15 поездок в период с 30 марта по 31 мая или нет.
Ранее Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, связанных с пандемией коронавируса, до 31 мая. При этом в определенных сферах будут допущены частичные послабления. Например, с 12 мая возобновится работа предприятий и строительных организаций.
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