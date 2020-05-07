Путин прокомментировал вопрос со снятием ограничений по коронавирусу в РФ

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Владимир Путин заявил, что пока трудно сказать, когда в России начнут снимать введенные из-за коронавируса ограничения.
Президент поручил форсировать развитие внутреннего туризма.
"Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний, без этого вообще ничего невозможно сделать, турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране", – цитирует его РИА Новости.
Правительство также готовит перечень конкретных мер по восстановлению занятости в транспортной сфере, добавил он. Транспорт и пригородные железнодорожные перевозки должны будут включить в перечень пострадавших от пандемии отраслей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вопрос открытия границ России после окончания пандемии коронавируса пока не обсуждался. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что говорить об этом можно будет лишь после снижения случаев заражения COVID-19.
Сергей Собянин заявил, что в Москве ограничения продлеваются до 31 мая. По словам мэра, их снятие в городе должно быть осторожным и поэтапным.
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