Ряд российских препаратов против COVID-19 показали эффективность – Мурашко

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ряд российских препаратов полного цикла для борьбы с коронавирусной инфекцией уже продемонстрировали свою эффективность. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

"Активно идет поиск с лекарственными препаратами. Ряд препаратов сегодня уже показывают свою эффективность, в том числе, что очень важно, это препараты полного цикла производства, начиная с субстанции, кончая готовой лекарственной формой", – рассказал Мурашко. Он обратил внимание, что преждевременные выводы в министерстве здравоохранения делать не будут.

Число заболевших коронавирусом в России достигло 165 929 человек. РФ вышла на пятое место в мире по числу заболевших новым вирусом. За последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев COVID-19. Большинство новых заболевших выявили в столице – 5 858.

Ранее Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по ситуации с коронавирусом.

Кроме того, стало известно, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус.