Россия пока не вышла на плато по ситуации с COVID-19 – Мурашко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия еще не вышла на плато по ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья. По его словам, об этом говорить пока рано.

"Я думаю, что на вопрос: плато или не плато, – ответ простой, поскольку прирост идет ежедневный. Я думаю, что это пока не плато", – заявил он.

Глава Минздрава также обратил внимание, что плато не наступит во всех регионах одновременно.

Число заболевших коронавирусом в РФ достигло 165 929 человек. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших новым вирусом. Только за последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев COVID-19.

Большинство новых заболевших выявили в Москве – 5 858. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровели 21 327 человек.