Россия стала пятой в мире по числу пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 165 929 человек. По этому показателю РФ обогнала Германию, где вирус обнаружили у 164,8 тысячи человек.
Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом. Только за последние сутки в стране подтвердили 10 559 случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. При этом в 4 314 выявленных случаях клинических проявлений не было.
Большинство новых заболевших выявлено в Москве – 5 858, в области – 829 человек. За последние сутки умерли 86 человек. За весь период скончались 1 537 человек. Выписали из больниц за сутки 1 462 пациента, всего же выздоровели 21 327 человек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что Москва резко увеличила тестирование на коронавирус. Мэр столицы отметил, что, согласно скрининговым исследованиям различных групп населения, реальное количество заразившихся COVID-19 составляет около 2% от общего количества жителей города.
По его словам, специалисты создали слаженную систему взаимодействия и борьбы с инфекцией. Собянин также подчеркнул, что поликлиники увеличили диагностику COVID-19 с помощью КТ. Кроме того, за последнюю неделю в десять раз увеличился объем экспресс-тестов на антитела.
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