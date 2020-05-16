В Дептрансе напомнили автомобилистам о возможности обжалования штрафов онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные автомобилисты могут обжаловать полученные штрафы в онлайн-формате, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Напоминаем, что во избежание скопления очередей перед офисами МАДИ обжаловать свой штраф вы можете в режиме онлайн и сразу на двух порталах: mos.ru или avtokod.mos.ru", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что для этих целей были созданы 7 форм заявлений, в которых предусмотрены все возможные конфликтные ситуации, которые могли возникнуть при оформлении пропуска.

С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.

Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.

Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.