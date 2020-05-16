В Дептрансе напомнили автомобилистам о возможности обжалования штрафов онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичные автомобилисты могут обжаловать полученные штрафы в онлайн-формате, сообщает пресс-служба московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Напоминаем, что во избежание скопления очередей перед офисами МАДИ обжаловать свой штраф вы можете в режиме онлайн и сразу на двух порталах: mos.ru или avtokod.mos.ru", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что для этих целей были созданы 7 форм заявлений, в которых предусмотрены все возможные конфликтные ситуации, которые могли возникнуть при оформлении пропуска.
С 15 апреля начала действовать система пропусков для поездок по Москве и области. Систему ввели для более полной реализации мер по ограничению передвижения по городу, которые ввел Сергей Собянин.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю.
Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен. Также пропуска не нужны детям до 14 лет.
Обжаловать штрафы за передвижение на автомобиле без пропуска можно онлайн
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