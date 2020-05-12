Group-IB обнаружила 185 ресурсов по продаже фейковых цифровых пропусков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

IT-компания Group-IB выявила 185 мошеннических интернет-ресурсов по продаже в РФ поддельных справок и пропусков. Большая часть порталов, где была возможность купить фальшивые пропуска, уже заблокирована.

Впервые о мошеннических схемах по продаже электронных пропусков стало известно в конце марта – начале апреля.

"Департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в социальных сетях и 98 Telegram-каналов", – сказали в пресс-службе компании.

По информации на 11 мая, заблокированы 109 ресурсов. Остальные находятся в процессе блокировки, добавили в компании. Кроме того, специалисты продолжают мониторинг порталов, где можно купить фальшивый пропуск.

Пропускная система в Москве начала действовать с 15 апреля.

Получить разрешение на передвижение по городу москвичи могут на портале мэра и правительства столицы.

Ранее эксперты нашли 37 онлайн-ресурсов по продаже поддельных пропусков.

В конце апреля стало известно, что в Москве были задержаны онлайн-продавцы поддельных цифровых пропусков.