Group-IB обнаружила 185 ресурсов по продаже фейковых цифровых пропусков

15:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
IT-компания Group-IB выявила 185 мошеннических интернет-ресурсов по продаже в РФ поддельных справок и пропусков. Большая часть порталов, где была возможность купить фальшивые пропуска, уже заблокирована.
Впервые о мошеннических схемах по продаже электронных пропусков стало известно в конце марта – начале апреля.
"Департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в социальных сетях и 98 Telegram-каналов", – сказали в пресс-службе компании.
По информации на 11 мая, заблокированы 109 ресурсов. Остальные находятся в процессе блокировки, добавили в компании. Кроме того, специалисты продолжают мониторинг порталов, где можно купить фальшивый пропуск.
Пропускная система в Москве начала действовать с 15 апреля.
Получить разрешение на передвижение по городу москвичи могут на портале мэра и правительства столицы.
Ранее эксперты нашли 37 онлайн-ресурсов по продаже поддельных пропусков.
В конце апреля стало известно, что в Москве были задержаны онлайн-продавцы поддельных цифровых пропусков.
Как оформить цифровой пропуск
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: