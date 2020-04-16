Юрист рассказал, что грозит за покупку поддельного пропуска для передвижения по Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Юрист Давид Кемулария рассказал Москве 24, чем может грозить человеку покупка поддельного разрешения на перемещение по Москве в условиях пандемии.

Наказание грозит и тем, кто приобретает поддельный пропуск, и тем, кто его продает, подчеркнул Кемулария. Неважно, куплен поддельный пропуск в бумажном варианте или введены ложные данные при приобретении пропуска онлайн. В обоих случаях это нарушение закона.

"Если человек сообщает заведомо ложные данные для того, чтобы приобрести пропуск (то есть он не имеет никакого отношения к организации, ИНН), то эти действия можно квалифицировать как подделку документов или предоставление заведомо ложных документов, часть 1 статьи 327 УК РФ", – пояснил Кемулария.

Юрист подчеркнул, что предоставление ложных данных для получения официальных документов наказывается в том числе арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до двух лет.

Нарушителями становятся и те граждане, которые пытаются продать пропуск другим людям. "Если человек предлагает другому человеку приобрести пропуск, который уже является заведомо незаконным, то это мошенничество, статья 159 УК РФ. Тем более он не может продать этот пропуск, потому что он не является человеком, который этот пропуск выдает", – отметил юрист.

Кемулария уточнил, что если человек совершает это преступление в одиночку, то, согласно части 1 статьи 159 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. Если работает группа лиц от двух человек, то они могут лишиться свободы на срок до пяти лет. "Если человек продает пропуск и никакого отношения к этому не имеет, то это чистой воды мошенничество", – добавил юрист.

Ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уже сообщал о кибератаках злоумышленников и работе провоохранителей с мошенниками, которые торгуют фальшивыми пропусками.

Пропускная система действует в Москве с 15 апреля. Теперь для передвижения по городу на личном и общественном транспорте необходимо иметь специальное разрешение. Пропуск не нужно оформлять детям до 14 лет, а также гражданам, которые имеют специальное удостоверение.



Наталья Лоскутникова, Наталья Чепрукова