Эксперты нашли 37 онлайн-ресурсов по продаже поддельных пропусков

12:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы
IT-компания Group-IB обнаружила 37 мошеннических сайтов и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, которые продают пропуска для передвижения по Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"12 ресурсов и один Telegram-канал заблокированы. Работа по мониторингу продолжается", – подчеркнули в пресс-службе.
Там добавили, что злоумышленники, предлагающие получить пропуск на платной основе, появились в социальных сетях и телеграм-каналах с 13 апреля. На следующий день подобные объявления стали публиковать в сети Instagram.
В пресс-службе также рассказали и о стоимости таких "разрешений". Так, на мошеннических сайтах пропуск предлагают приобрести за сумму от 3 до 4,5 тысячи рублей. В телеграм-каналах стоимость "разрешений" может достигать 5,5 тысяч рублей. А в Instagram за 2999 рублей предлагают пересылку индивидуального QR-кода всего лишь за 40 минут.
Кроме того, мошенники предлагают оформить справку с работы. В перечне "услуг" предлагают документы, подтверждающие работу в продуктовом магазине, а также фармацевтом или врачом. В компании же напомнили, что указанная деятельность не попадает под действие режима самоизоляции.
Ранее Group-IB привлекли к расследованию кибератак на электронные сервисы Москвы. Представители компании заявили, что на виртуальную инфраструктуру столицы было совершено несколько DDoS-атак, начиная с февраля.
Кроме того, они исследовали проблемы, которые испытал портал mos.ru в первый день выдачи пропусков. Выяснилось, что они были вызваны не только повышенной нагрузкой на сервера, но и начавшимися кибератаками. О том, что сервис постоянно находится под киберугрозой, сообщал и глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Кроме того, он затрагивал проблему появления мошенников, которые торгуют фальшивыми пропусками. Лысенко пригрозил уголовной ответственностью подобным злоумышленникам.
Пропускная система начала действовать в Москве с 15 апреля. Теперь для передвижения по городу на личном и общественном транспорте необходимо иметь специальное разрешение. Пропуск не нужно оформлять детям до 14 лет, а также гражданам, которые имеют специальное удостоверение.
Поддельные пропуска в Москве планируют аннулировать
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