Компанию Group-IB привлекли к расследованию кибератак на электронные сервисы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков рассказал, что с февраля на виртуальную инфраструктуру Москвы было совершено несколько DDoS-атак.

"Компания Group-IB фиксировала несколько DDoS-атак на инфраструктуру Москвы, и в частности на mos.ru, начиная с февраля. На данный момент специалисты Group-IB привлечены к расследованию ряда киберинцидентов, связанных с попыткой вмешательства в работу электронных сервисов Москвы, данные по ним постоянно обновляются", – рассказал Сачков.

По его словам, 13 апреля mos.ru начал испытывать повышенные нагрузки, связанные не только с большим количеством пользователей, желающих получить цифровой пропуск, но и с кибератаками, которые исследуются в настоящий момент.

Ранее департамент информационных технологий предупредил москвичей о появлении мошенников, которые предлагают пропуска для передвижения по городу в социальных сетях и Telegram. Глава ведомства Эдуард Лысенко отметил, что при обнаружении подобных мошеннических схем будут заводиться уголовные дела.

О намерении ввести пропускную систему мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 11 апреля. 13 апреля началась процедура выдачи разрешений. По состоянию на 10:00 утра более 702 тысяч москвичей уже оформили пропуска, большая часть из них касалась поездок на работу. Они начнут работать с 15 апреля.