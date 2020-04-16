На въездах в Москву нет затруднений с движением транспорта – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Утром на въездах в Москву не наблюдалось трудностей с движением транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Сотрудники дорожной инспекции останавливали автомобили выборочно.

"Сегодня утром на въездах в город затруднений не было. Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до двух, трех полос. Максимальная загруженность города не превысила ноль баллов", – отметили в пресс-службе столичного Дептранса.

Также в ведомстве подчеркнули, что не было и скоплений людей на входах на станции Московского метрополитена. Его сотрудники проводят лишь выборочную проверку.

Что происходит на КПП, организованных на въезде в Москву?



Ранее москвичам разъяснили особенности проверки разрешений на передвижение по городу в общественном транспорте. В ближайшее время в Москве планируют запустить систему, которая привяжет пропуск к проездным картам горожан.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что контроль за наличием у пользователей личного и общественного транспорта будет усилен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле рассчитывают на эффективную работу пропускной системы в столице.

15 апреля в Москве заработала система пропусков на передвижение по городу. Теперь, чтобы добраться до пункта назначения, каждый горожанин должен оформить пропуск. Мера не касается тех, кто передвигается пешком по району в целях посетить магазин или аптеку. Кроме того, пропуск не нужно оформлять детям до 14 лет, а также категориям граждан со служебным удостоверением.