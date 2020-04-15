Песков связал введение цифровых пропусков с "недисциплинированностью" граждан

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков связал введение цифровых пропусков в столичном регионе с "недисциплинированностью" граждан, сообщает "Газета.ру".
"В настоящий момент система здравоохранения Москвы столкнулась с наибольшей нагрузкой и, к большому сожалению, москвичи, и гости столицы в эти дни, не столько желанные, не проявили должной дисциплинированности по соблюдению режима самоизоляции", – заявил пресс-секретарь.
По его словам, "только это вынудило московские власти пойти на введение этих пропусков".
Песков также призвал не делать какие-то выводы на основе первого утра. "Возможно, здесь проблемы были опять же из-за дисциплинированности. Первое утро, гигантский город – естественно, это не может быть совсем гладко", – посетовал он.
Он признал, что такое скопление людей опасно и очень нежелательно. Это именно то, что сейчас стараются предотвратить московские власти. Говорить о том, что полиция не справляется, нельзя. Полиция только начала выполнять эту функцию по обеспечению пропускного режима", – сказал Песков.
15 апреля в первый день после введения цифровых пропусков на проезд в транспорте в столичном метро образовались очереди из-за того, что сотрудники ГУВД проверяли наличие цифровых пропусков у пассажиров.
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