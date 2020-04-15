Москвичей предупредили о затруднениях при входе в метро из-за проверки пропусков

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Полицейские призвали москвичей заранее планировать поездку, так как на входах на станции метро образовались затруднения, вызванные проверкой пропусков на передвижение по городу, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

"С 15 апреля на территории Московского метрополитена сотрудники полиции проверяют наличие специальных цифровых пропусков у пассажиров при входе на станции метрополитена. В связи с этим возможны затруднения прохода граждан. По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию", – говорится в сообщении.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что попросил начальника ГУВД организовать работу в метро так, чтобы проверки пропусков не приводили к скоплению очередей.

Спецпропуска начали действовать в городе в среду, 15 апреля. Их выдача москвичам началась 13 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.