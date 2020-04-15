В Москве проверяют цифровые пропуска. Как это работает

Фото: Агентство «Москва»/Александр Авилов

В Москве 15 апреля заработала система цифровых пропусков для передвижения по городу. Они нужны для поездок на такси, общественном транспорте, личном автомобиле, на велосипедах и самокатах.

Передвигаться по району пешком по-прежнему можно без оформления пропуска. Например, можно выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома. Также пропуска не нужны детям до 14 лет и некоторым категориям граждан со служебным удостоверением.

Всего разработали три типа пропусков: на работу, в медучреждение или на иные нужды. Помимо цели поездки, они еще отличаются сроками действия: на работу – до 30 апреля, в медучреждение – выдается на 1 день, иные цели – выдается на 1 день, но получить его можно 2 раза в неделю.

Проверяют наличие пропуска сотрудники МВД. Помимо цифрового кода, нужно будет показать документ, удостоверяющий личность, на который регистрировали пропуск.

Въезд в город

На Озерной улице образовался затор из-за проверки спецпропусков

На въездах в столицу выставили мобильные посты ДПС. Уполномоченные сотрудники проверяют наличие цифрового пропуска у всех участников движения. Если граждане перемещаются на такси, цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водителей такси допускают к движению на основании действующих лицензий на пассажирские перевозки.

Для реализации данных мер столичные власти приняли решение сузить проезжие части в местах контроля. В случае установления "необъективных причин въезда в город" полицейские проведут разъяснительную работу и развернут автомобиль в обратном направлении.

В связи с принятыми мерами столичная автоинспекция допускает появление заторов на въездах в Москву. Задержки могут возникнуть из-за проверок на наличие цифровых пропусков. Правоохранительные органы призвали водителей заранее планировать поездки и учитывать возможные заторы.

Вход в метро

Очереди образовались на входах в метро в Москве

Утром 15 апреля заторы наблюдались не только на въезде в Москву, но и на входе в метро. Полицейские призвали горожан заранее планировать поездку и напомнили о необходимости соблюдения социальной дистанции. Очереди выстроились из-за проверки цифровых пропусков.

Пассажиры жаловались, что для того, чтобы попасть в подземку, приходилось ждать около 30–40 минут. Кроме того, в плотной очереди практически никто не соблюдал дистанцию.

Сергей Собянин попросил начальника ГУВД организовать работу в метро так, чтобы проверки пропусков не приводили к скоплению очередей. По словам мэра, в дальнейшем планируется организовать автоматизированный контроль.

Поездка в такси

Требуют ли таксисты цифровой пропуск у москвичей?

Проверять наличие пропуска у пассажиров такси должны водители, которые смогут сделать это с помощью приложения "Помощник Москвы". При этом пассажирам не придется вводить какой-либо код при заказе такси. Проверять пропуск нужно при посадке клиента в автомобиль.

Таксистов, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов.

Самим же водителям для поездок цифровые пропуска не нужны (на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок).

Оформить пропуск

"Мосгорсправка": как оформить пропуск

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377. Подробнее о том, как оформить пропуск, какие есть виды и кому не надо его оформлять, читайте в нашем материале.