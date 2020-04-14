Водителей такси, которые не проверят пропуск пассажира, отключат от агрегаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице с 15 апреля у всех пассажиров такси начнут проверять цифровые пропуска. Если пропуск будет отсутствовать или маршрут поездки не будет совпадать с тем, который указан в пропуске, – в поездке откажут. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"Водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции", – говорится в сообщении.

Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

13 апреля в столице запустили сервер по выдаче разрешений на передвижение по городу. Полностью система пропусков начнет работать с 15 апреля. В общественном транспорте наличие разрешений на передвижение будут проверять контролеры.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.