В Москве при передвижении на такси пропуск нужен только пассажиру – МВД

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Водителям такси для поездок по Москве цифровые пропуска не нужны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В случае передвижения граждан с использованием такси цифровой пропуск требуется только пассажирам. Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок", – сказал собеседник агентства.

Проверить пропуск пассажира таксисты смогут с помощью приложения "Помощник Москвы". Отмечается, что пассажирам не придется вводить какой-либо код при заказе такси. Проверять пропуск будет непосредственно водитель при посадке клиента в автомобиль.

Как сообщалось ранее, водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции.

С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.

При оформлении заявки можно использовать домен nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

