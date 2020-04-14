Таксисты будут проверять пропуска пассажиров через приложение "Помощник Москвы"

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Водители столичных такси будут проверять у пассажиров спецпропуска, необходимые для поездки в условиях действия режима повышенной готовности. Сделать это можно будет с помощью приложения "Помощник Москвы", сообщает ТАСС.

Отмечается, что пассажирам не придется вводить какой-либо код при заказе такси. Проверять пропуск будет непосредственно водитель при посадке клиента в автомобиль.

"Мы специально доработали программу для проверки действительности кода. Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения", – заявил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

Прокурор Москвы Денис Попов также предупредил руководителей трех крупных столичных таксокомпаний о недопустимости перевозки заказавших такси пассажиров без проверки пропуска.

Как сообщалось ранее, водителей такси, которые не проверят пропуск и будут возить пассажиров без установленного маршрута, отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси будут проверять сотрудники полиции.

С 15 апреля всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие цифрового пропуска на передвижение. В случае отсутствия разрешения на поездку по городу на автомобилиста будет наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин отметил, что Госавтоинспекция не намерена перекрывать с 15 апреля дороги в Московской области. Сотрудники ГИБДД будут осуществлять контрольные мероприятия преимущественно на региональной и муниципальной сети дорог.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.