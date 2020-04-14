Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие спецпропуска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники ГИБДД с 15 апреля будут проверять всех водителей, которые едут в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.
На въездах в столицу установили контрольно-пропускные пункты, в связи с чем на дорогах перекрыли несколько полос движения. На точках проверки выставлены наряды спецназа ОМОН московского управления Росгвардии.
Для проезда в столицу водители должны будут предъявить специальный пропуск. В случае отсутствия разрешения на передвижение по городу на автомобилиста будет наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.
В ведомстве отметили, что в связи с процедурой проверки и сокращением количества полос движения могут быть затруднения на дорогах. Полиция призывает граждан заранее планировать время своих поездок и не покидать дома без крайней необходимости.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о введении пропускной системы 11 апреля. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
13 апреля в столице запустили сервер по выдаче разрешений на передвижение по городу. Согласно последним данным, в Москве выдали уже более 1,8 миллиона пропусков.
Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко уточнил, что дети до 14 лет не нуждаются в пропуске. Они могут покидать квартиру лишь в сопровождении родителей. Москвичам напомнили, что сотрудники полиции могут задержать детей младшей возрастной группы, если они будут обнаружены на улице без взрослых.
Полностью система пропусков начнет работать с 15 апреля. В общественном транспорте наличие разрешений на передвижение будут проверять контролеры.
В Москве за последние сутки обнаружили 1489 человек, зараженных коронавирусом. Всего в России за аналогичный период зарегистрировали 2 774 случая инфицирования COVID-19. Всего на территории РФ зарегистрировали 21102 человека, которые заразились коронавирусом.
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