Полиция может задержать детей, гуляющих без взрослых в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Детей младше 14 лет, которые находятся на улице без сопровождения взрослых, могут задержать сотрудники полиции, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
Он напомнил, что с 15 апреля для передвижения по городу понадобится цифровой пропуск.
"Ребенок до 14 лет пропуск получить не может. Если он будет передвигаться один и без пропуска, то, скорее всего, сотрудники полиции его задержат и будут выяснять, где его родители, почему он передвигался один", – приводит его слова ТАСС.
Данчиков предположил, что до приезда родителей ребенок может находиться в полицейском участке, где есть детское отделение.
По его словам, столичные власти приняли эти меры, чтобы обеспечить безопасность горожан, в том числе чтобы дети не заразились COVID-19.
Данчиков подчеркнул, что к административной ответственности могут привлечь родителей, так как они оставили детей без присмотра.
Ранее введенные в Москве ограничения, нацеленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, оценил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что все предпринятые меры являются оправданными.
Столичные власти ввели в городе пропускной режим. Согласно указу, подписанному Сергеем Собяниным, ездить на личном и общественном транспорте можно теперь только по специальным цифровым пропускам. Оформить их можно с 13 апреля, а 15 числа их наличие для передвижения по городу станет обязательным.
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